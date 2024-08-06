Почему F-16 не принесут победу Украине: мнение польского генерала

Поставка F-16 ВВС Украины не изменит ход конфликта с РФ, ведь фактор внезапности не сработал, а местоположения бортов известны. Такое мнение высказал генерал Леон Коморницкий, бывший замначальника Генштаба польской армии, в интервью DoRzeczy.
"Танки и самолёты не выигрывают войны сами", — подчеркнул он.
Генерал отметил, что в случае с F-16 необходим был "фактор неожиданности, чего не произошло".
"Я не предвижу перелома в результате появления F-16. Может, будут эффектные случаи, но они будут единичными", — заключил Коморницкий.
По мнению Коморницкого, ВС РФ смогли определить украинские аэродромы, где будут базироваться F-16.
"Самое эффективное уничтожение бортов происходит на аэродромах", — пояснил он. Ракеты ВС РФ будут нацелены на аэродромы Украины, уверен генерал. ПВО ВСУ он охарактеризовал как "недостаточную".
"Ключевой вопрос, располагают ли ВСУ потенциалом поддержки этого самолёта", — задал вопрос Коморницкий.
По его словам, опыт Второй мировой показал, что на каждый боевой самолёт нужны трое обученных пилотов, чтобы один проводил воздушные операции, второй дежурил, а третий отдыхал.
Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Air Force photo (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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