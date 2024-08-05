США оценивают потребности Украины: что значит поставка F-16 для конфликта с Россией?

США регулярно оценивают потребности Украины и корректируют ограничения на применение оружия. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, комментируя применение F-16 для ударов вглубь РФ.
"Мой ответ не изменился. Мы оцениваем потребности ВСУ, изучаем обстановку и пытаемся отвечать их требованиям. Мы придерживаемся этого с самого начала", — сообщил Миллер.
По его утверждению, Штаты "придерживаются данного подхода, когда речь идёт как о передаче конкретного оружия, так и об ограничениях на удары".
Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Штаты ограничили зону применения F-16 ВВС Украины, однако появление у Киева бортов, способных нести ядерное оружие, представляет "серьёзную угрозу нацбезопасности России".
Президент Владимир Путин ранее указывал, что поставки новых вооружений ВСУ, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако затянут конфликт. Он также отмечал, что истребители будут гореть, как и другая разрекламированная Западом техника.
Фото: сommons.wikimedia.org/SGT Marcus Fichtl (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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