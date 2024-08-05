Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Госдеп: США регулярно оценивают потребности Киева
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

США оценивают потребности Украины: что значит поставка F-16 для конфликта с Россией?

Госдеп: США регулярно оценивают потребности Киева

США регулярно оценивают потребности Украины и корректируют ограничения на применение оружия. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепа Мэттью Миллер, комментируя применение F-16 для ударов вглубь РФ.

"Мой ответ не изменился. Мы оцениваем потребности ВСУ, изучаем обстановку и пытаемся отвечать их требованиям. Мы придерживаемся этого с самого начала", — сообщил Миллер.

По его утверждению, Штаты "придерживаются данного подхода, когда речь идёт как о передаче конкретного оружия, так и об ограничениях на удары".

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Штаты ограничили зону применения F-16 ВВС Украины, однако появление у Киева бортов, способных нести ядерное оружие, представляет "серьёзную угрозу нацбезопасности России".

Президент Владимир Путин ранее указывал, что поставки новых вооружений ВСУ, в том числе F-16, не изменят ситуацию на фронте, однако затянут конфликт. Он также отмечал, что истребители будут гореть, как и другая разрекламированная Западом техника.

Фото: сommons.wikimedia.org/SGT Marcus Fichtl (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)

Мир

Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля

Офицер ВС США Беннетт: Иран может ударить по банкам Израиля

Иран может нанести массированные удары по банкам Израиля, военным целям и деловому сектору, заявил RT экс-офицер ВС США Скотт Беннетт. По его словам, это случится в следующие 24-72 часа.

Читать полностью
ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар

ILNA: В районе Исфахана в Иране прогремел взрыв и разгорелся пожар

Корпус стражей КСИР, элитные подразделения ВС Ирана, подтверждает, что грохот взрывов в административном центре Исфахана в центре Ирана связан с проведением учений спецназа, передаёт ILNA.

Читать полностью

Общество

Скончался Исмаил Бердиев — председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа

Глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Исмаил Бердиев скончался вечером 5 августа.

Читать полностью
Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Станислав Садальский порадовался за российских инвалидов

Актёр Станислав Садальский поиронизировал на российскими "инвалидами", которые заставили парковку дорогостоящими автомобилями.

Читать полностью

Новости