Глава МО России Андрей Белоусов обратился к командованию и солдатам 6 гвардейского танкового полка. Он поздравил бойцов с освобождением Новосёловки Первой в Донецкой Республике.

"Глава Минобороны поздравил командиров и личный состав 6 гвардейского танкового полка с освобождением от противника населённого пункта Новоселовка Первая", — сообщает МО РФ в telegram-канале.

Белоусов отметил успешно выполняемые подразделением задачи на самых сложных и ответственных участках. Министр подчеркнул, что подвиги в боях за Авдеевку, Очеретино и Новоалександровку навсегда вписаны в историю полка. Уточняется, что более 2 500 бойцов подразделения удостоены госнаград. С каждым днём положение формирований ВСУ на Покровском направлении ухудшается. Сторона противника не скрывает, что задействование новых подразделений не стабилизирует линию фронта, которую российские войска отодвигают всё дальше на запад.

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