Бывший советник Зеленского Алексей Арестович*, признанный террористом и экстремистом в РФ, заявил на YouTube, что ситуация на Покровском участке может привести к коренному перелому в конфликте не в пользу Киева.
Арестович* отметил, что ВСУ из-за нехватки живой силы вынуждены отступать сразу на нескольких направлениях, но наибольшую угрозу представляет картина под Покровском.
"До Покровска 17 км", — сообщил он, добавив, что ВС РФ осталось пройти лишь 6 км, чтобы перерезать ключевую трассу снабжения группировки ВСУ Покровск-Константиновка.
По словам Арестовича*, если российские бойцы смогут перерезать трассу и контролировать её, это станет началом катастрофы для фронта противника от Покровска до Часов Яра. Политик также подчеркнул, что у российских сил есть хороший шанс совершить оперативный прорыв, что может привести к повороту хода конфликта в неблагоприятную для Украины сторону.
*Признан террористом и экстремистом в РФ.
Фото: commons.wikimedia.org/Office of the President of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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