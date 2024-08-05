В Киеве и Сумах произошли взрывы, объявлена воздушная тревога в 10 областях Украины

Вечером в Киеве раздались взрывы, сообщило издание "Главком". Спустя 10 минут издание "Общественное" подтвердило данные о ещё одном взрыве в столице. Подробности пока не раскрыты, и местные власти удары не комментируют.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Киевской области объявлена воздушная тревога. Сигнал звучит также в Сумской, Днепропетровской, Черниговской, Полтавской, Черкасской, Житомирской и других областях. Ранее также поступила информация о двух взрывах в Сумах на севере страны. Точные места ударов не уточняются. Украинские СМИ также сообщают о взрывах в Конотопе Сумской области.

"Серия взрывов в Киеве. Предварительно, удар ракетами ОТРК "Искандер". Ресурсы противника пишут о шести прилётах", — сообщил канал "Повёрнутые на Z войне".

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