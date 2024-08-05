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Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине
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Соскин о Зеленском: на Украине создан концлагерь с массовыми расстрелами

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский создал концлагерь на Украине

Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил на YouTube, что Владимир Зеленский создал на Украине условия, сравнимые с концлагерем.

"На Украине можно открыть концлагерь имени Зеленского: расстреливать население и с собаками охотиться на границе на людей. Это уже охота. Пограничники охотятся на украинцев. А кто ответит за это?", — отметил Соскин.

По словам эксперта, такими темпами в стране в скором времени вместо городов будут только кладбища. Соскин добавил, что на Украине уже видит признаки дефолта и банкротства.

"Зеленский рассердился и, видимо, даёт тяжёлые команды. По сути, эти злодеяния — геноцид граждан Украины", — резюмировал экс-советник.

В июне президент Владимир Путин заявил, что срок Зеленского на посту президента истёк, и его легитимность не может быть восстановлена никакими средствами.

Фото: commons.wikimedia.org/Embassy of Ukraine, Riga (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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