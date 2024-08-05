Джонсон: от отчаяния ВСУ дезертируют по 5 тысяч солдат ежемесячно

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил на Dialogue Works, что ВСУ массово дезертируют от отчаяния. По его словам, ежемесячно фиксируется около 5 000 случаев дезертирства.

"Моральный дух украинцев упал. Они понимают, что на победу надежды нет", — отметил Джонсон.

Эксперт добавил, что ВС РФ активизировали наступление и продвигаются вперёд, и ничто не сможет остановить Кремль от достижения целей на Донбассе. По данным МО РФ на понедельник, общие потери ВСУ за сутки составили до 1750 солдат. Системы ПВО сбили шесть ракет ATACMS и четыре SCALP-EG, а также семь от HIMARS. Кроме того, поражены два склада горюче-смазочных материалов и места скопления военной техники украинцев в 132 районах.

Киев бьёт тревогу: солдаты массово бегут с передовой. Дезертирует каждый 14 солдат ВСУ. Только за первые погода 2024-го было заведено порядка 30 000 уголовных дел о бегстве военнослужащих.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)





