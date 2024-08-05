Смотрич о палестинцах в Газе: их голодная смерть могла быть оправдана спасением заложников

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что население анклава Газы можно было обречь на голодную смерть, пока из плена повстанцев ХАМАС не вернутся заложники. Он отметил, что такой шаг Израиля можно считать морально оправданным, пишет Times of Israel.

"Мы помогаем, поскольку у нас нет выбора. Мы живём в определённой реальности, нам нужна легитимность этой войны", — сообщил министр.

По словам Смотрича, предоставляя гуманитарную помощь палестинцам, Израиль способствует продолжению войны, поскольку помощь попадает в руки движения ХАМАС и расхищается. Times of Israel называет Смотрича крайне правым политиком, который не требует полной оккупации сектора Газа.

Тем временем на севере сектора Газа израильские войска ударили по столице палестинского анклава. Под огнём оказались районы Аз-Зейтун и Телль аль-Хава, не обошлось без жертв.

На юге Газы израильтяне готовят наземную операцию против боевиков ХАМАС в кварталах Хан Юниса, где ранее пресс-служба АОИ объявила эвакуацию граждан.

Фото: flickr.com/U.S. Embassy Tel Aviv (Commons Attribution 2.0 Generic license)