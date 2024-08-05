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Дипломат Рябков: Киев готовил теракт для Путина и Белоусова в День ВМФ в Санкт-Петербурге
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Рябков заявил, что Украина планировала покушение на Путина и Белоусова в Петербурге

Дипломат Рябков: Киев готовил теракт для Путина и Белоусова в День ВМФ в Санкт-Петербурге

Спецслужбы Киева готовили теракт на День ВМФ в Санкт-Петербурге, заявил замминистра МИД РФ Сергей Рябков в эфире "России-1". По словам дипломата, покушение готовилось на 28 июля, когда на параде в Петербурге должны были присутствовать Владимир Путин и глава МО РФ Андрей Белоусов.

Рябков рассказал, что за несколько дней до теракта Белоусов лично позвони главе Пентагона Ллойду Остину с просьбой убедить Киев отказаться от планов. Дипломат также отметил, что Остин был "крайне удивлён новостями, но воспринял их серьёзно".

В конце июля Рябков сообщил, что Белоусов направил предостережение шефу Пентагона. Россия и Америка тогда смогли предотвратить эскалацию. New York Times пишет, что Штаты предотвратили операции Киева в российском тылу после звонка Белоусова 12 июля. Звонок Белоусова Остину был вызван полученными Москвой данными о готовящейся операции против России, которая, по мнению Москвы, была одобрена Америкой. Белоусов спросил у Остина, знал ли Пентагон о потенциальной угрозе усилить напряжённость между Москвой и Вашингтоном. Пентагон заверил, что не знал.

Фото: commons.wikimedia.org/Balk/ MSC (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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