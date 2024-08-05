Шлепченко о будущем Одессы: Россия сосредоточится на уничтожении ПВО

Военный обозреватель "Царьграда" Влад Шлепченко заявил, что Одесская область является ключевым логистическим центром ВСУ, поэтому ВС РФ будут пытаться "захлопнуть эту форточку". Однако штурма Одессы ждать не стоит. Шлепченко убеждён, что ВС РФ продолжат уничтожать системы ПВО ВСУ в регионе.

"Это "форточка", через которую Киев дышит два года. Естественно, по этой области и дальше будут наноситься удары", — считает обозреватель.

Шлепченко отметил, что приоритетом для ВС РФ является устранение систем ПВО, чтобы у маневрирующих самолётов ВВС Украины не было укрытия после атак на территорию России.

Ранее ветеран СВО и один из создателей одесского подполья Владислав Долгошея высказал мнение, что Одесса должна войти в состав РФ. По его словам, тем, кто отказывается принять борьбу России за национальные интересы, следует покинуть страну. Долгошея также отметил, что участники СВО, которые жили на Украине, хорошо уживаются с уроженцами регионов России.

Фото: commons.wikimedia.org/Konstantin Brizhnichenko (Creative Commons Attribution 4.0 International)