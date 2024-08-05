Раскрыто местоположение украинских F-16: где базируются новые самолёты

Первые украинские истребители F-16, переданные 4 августа ВВС Украины, будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области близ Румынии. Об этом сообщил ресурс Condottiero. По данным канала, самолёты, участвовавшие в церемонии с Владимиром Зеленским, уже прибыли в Румынию.
На этот же аэродром в Одесской области доставили и ЗРК Patriot, и две IRIS-T для прикрытия от ударов с воздуха. Ранее в Лиманском базировались два полка МиГ-29. Длина взлётно-посадочной полосы — 2500 метров, ширина — 45 метров. Полосу отремонтировали для бортов F-16.
Основное место базирования F-16 — румынский аэродром Констанца, выбран с целью избежать угрозы ударов "Гераней" и "Искандеров". В Одесскую область они заходят через Молдавию, избегая полётов вдоль Чёрного моря в радиусе действия российских ЗРК С-400 и истребителей Су-57.
Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution 4.0 International)
Трамп: победив на выборах в США, я добьюсь переговоров Путина и Зеленского
Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы 5 ноября он сразу лично обратится к лидерам РФ и Украины и призовёт коллег начать переговоры.
NPCC: в Британии задержаны 380 человек после массовых беспорядков
В Великобритании задержаны 380 человек с начала массовых беспорядков, вспыхнувших после нападения на детей в Саутпорте. Об этом сообщил глава Национального совета полиции NPCC Гэвин Стивенс.
Земфира* отчитала депутата Журову за нападки на россиянок на Олимпиаде: "Ваши слова — ноль"
Певицу Земфиру* вывели из себя слова депутата Светланы Журовой, которая раскритиковала российских теннисисток, завоевавших серебро на Олимпиаде в Париже.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.