Раскрыто местоположение украинских F-16: где базируются новые самолёты

Первые украинские истребители F-16, переданные 4 августа ВВС Украины, будут базироваться на аэродроме Лиманское в Одесской области близ Румынии. Об этом сообщил ресурс Condottiero. По данным канала, самолёты, участвовавшие в церемонии с Владимиром Зеленским, уже прибыли в Румынию.

На этот же аэродром в Одесской области доставили и ЗРК Patriot, и две IRIS-T для прикрытия от ударов с воздуха. Ранее в Лиманском базировались два полка МиГ-29. Длина взлётно-посадочной полосы — 2500 метров, ширина — 45 метров. Полосу отремонтировали для бортов F-16.

Основное место базирования F-16 — румынский аэродром Констанца, выбран с целью избежать угрозы ударов "Гераней" и "Искандеров". В Одесскую область они заходят через Молдавию, избегая полётов вдоль Чёрного моря в радиусе действия российских ЗРК С-400 и истребителей Су-57.

Фото: commons.wikimedia.org/Jakub Hałun (Creative Commons Attribution 4.0 International)