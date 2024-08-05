Трамп обещает мир на Украине: состоятся ли переговоры Путина и Зеленского в случае его победы

Трамп: победив на выборах в США, я добьюсь переговоров Путина и Зеленского

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы 5 ноября он сразу лично обратится к лидерам РФ и Украины и призовёт коллег начать переговоры.

"Если я одержу победу, первое, что сделаю — свяжусь с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Я хорошо знаю обоих и добьюсь того, что они начнут переговоры", — сказал он в интервью стримеру Эдину Россу на Kick.

Экс-президент Америки неоднократно говорил, что в случае победы быстро урегулирует конфликт на Украине ещё до инаугурации. Политик также обещал предотвратить Третью мировую, способную разгореться из-за политики администрации Джо Байдена.

Трамп в эфире блогера AdinRoss также признался: "Я слышал, Израиль будет атакован Ираном сегодня вечером".

Кроме того, опубликован 15-минутный разговор, из которого следует, что за покушением на Трампа стоит руководство Демпартии Штатов. Разговор "слил" сотрудник DNC изданию Deep State Leaks.

Фото: commons.wikimedia.org/Michael Vadon (Creative Commons Attribution 4.0 International)