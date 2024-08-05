Оборона ВСУ вокруг Торецка сдувается, как воздушный шар. Сводки МО РФ сообщают об улучшении положения группировки "Центр" ВС РФ по переднему краю. Украинские ресурсы пишут о катастрофе, которая ожидает подразделения ВСУ в торецкой агломерации и городе.

В Нью-Йорке ВС Украины уничтожаются фугасными авиабомбами, и возможность прорваться в Торецк к обороняющимися там силами ВСУ уже отсечена. Украинские источники пишут: "В Нью-Йорке ВС Ф давят в западной части посёлка в западном и северном направлениях, пытаясь обойти Фенольный завод и бить по логистике. В центре посёлка идут бои вдоль улицы Заречная и у переулков Заречный и Воли".

Российские эксперты и военкоры отмечают, что по пригородам Торецка активно работают ВВС РФ. Действия пилотов ВКС России облегчают работу ударных подразделений, штурмующих город. Посёлок Железное полностью перешёл под российский контроль. ВС РФ занимают господствующие высоты и входят малыми группами в Торецк со стороны кладбища.

Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)