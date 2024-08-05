Штаты инициировали бои на Украине ради политических целей, а затем предали страну, заявил экс-начальник штаба НАТО в Москве, капитан ВМС США Гарри Табах в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Украину предали власти Америки. Украину продали, предали, её используют для своих политических целей — кризиса с Владимиром Путиным", — сказал Табах.
По словам эксперта, на Украине сейчас "тяжёлая ситуация", у ВСУ большие потери, а необходимого оружия нет.
"Все коалиции собрались — ни боекомплекта, ни авиации, ни бронетехники. Это предательство и принесение Киева в жертву из-за политических амбиций", — добавил он.
Владимир Путин в июне заявил о готовности к переговорам по урегулированию кризиса, назвав необходимые условия: внеблоковый статус Украины, её денацификация и демилитаризация, вывод ВСУ с территории ЛДНР, Херсонщины и Запорожья в границах 1991 года. Киев отверг это предложение.
Фото: commons.wikimedia.org/Presidential Press and Information Office (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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