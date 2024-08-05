Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 84,9471
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.08.2024 : 93,0409
Глава Донецкой ОВА Филашкин: решено эвакуировать детей из Селидово
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине

Принудительная эвакуация детей из Селидово: детали от главы Донецкой ОВА Филашкина

Глава Донецкой ОВА Филашкин: решено эвакуировать детей из Селидово

На Украине принято решение принудительно эвакуировать детей из Селидово в Донецкой Республике (ДНР). Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин, передаёт "Страна".

По его словам, Селидово ежедневно подвергается обстрелам, а до линии боестолкновений остаётся всего восемь км. Поэтому нужно эвакуировать детей, пока есть такая возможность.

Также было принято решение о принудительной эвакуации детей из населённых пунктов, расположенных в пределах 10 км от линии разграничения. В этот список входят Селидовский, Кураховский пункты, а также Ильиновская община.

Ранее на Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных ВС Украины населённых пунктов в ДНР. Отмечается, что всего Министерство интеграции намерено вывезти 21 ребенка.

Фото: flickr.com/Yogi (Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Украина опровергла обвинения Мали в пособничестве терроризму

Украина опровергла обвинения Мали в пособничестве терроризму

Киев отверг обвинения в поддержке терроризма, выдвинутые Мали, которая вчера, 4 августа, расторгла дипломатические отношения с Украиной из-за предполагаемой поддержки туарегов, атаковавших солдат Мали и наемников ЧВК "Вагнер" на севере страны в конце июля. Украинский Министерство иностранных дел (МИД) назвало это решение "поспешным и недальновидным".

Читать полностью
Иран намерен атаковать Израиль

Иран намерен атаковать Израиль

Тегеран предупредил, что намерен атаковать Израиль, сообщил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Как передаёт Jerusalem Post, предупреждение от Ирана передано через главу МИД Венгрии Петера Сийярто.

Читать полностью

Общество

Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика

Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика

Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.

Читать полностью
Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом

Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом

Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.

Читать полностью

Новости