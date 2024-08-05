Принудительная эвакуация детей из Селидово: детали от главы Донецкой ОВА Филашкина

На Украине принято решение принудительно эвакуировать детей из Селидово в Донецкой Республике (ДНР). Об этом сообщил глава местной ОВА Вадим Филашкин, передаёт "Страна".

По его словам, Селидово ежедневно подвергается обстрелам, а до линии боестолкновений остаётся всего восемь км. Поэтому нужно эвакуировать детей, пока есть такая возможность.

Также было принято решение о принудительной эвакуации детей из населённых пунктов, расположенных в пределах 10 км от линии разграничения. В этот список входят Селидовский, Кураховский пункты, а также Ильиновская община.

Ранее на Украине объявили эвакуацию детей из подконтрольных ВС Украины населённых пунктов в ДНР. Отмечается, что всего Министерство интеграции намерено вывезти 21 ребенка.

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