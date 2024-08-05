Успешное продвижение ВС РФ в зоне проведения СВО и нарастающее недовольство украинцев в отношении Владимира Зеленского вынуждают его спровоцировать конфликт между блоком НАТО и Москвой. Об этом в беседе с "MK" рассказал посланник МИД РФ в отставке, член совета "Офицеров России" Василий Корчмарь.

Эксперт охарактеризовал катастрофой военно-политическую социально-демографическую и экономическую ситуацию на Украине, отмечая провалы киевского режима в зоне военных действий.

"Несмотря на решения США, ФРГ и Польши не втягиваться в авантюры Зеленского по данному вопросу, Киев намерен продавливать шаг к эскалации, надеясь на изменение позиции членов НАТО в пользу Украины. Как в поговорке: "Хвост виляет собакой", — заявил он.

В свою очередь, страны в составе блока НАТО не хотят быть втянутыми в прямое противостояние с РФ и обращают внимание на третьи учения нестратегических ядерных сил Москвы, уверен Корчмарь.

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