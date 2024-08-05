Эскалация на Ближнем Востоке: Иран угрожает Израилю атакой

Тегеран предупредил, что намерен атаковать Израиль, сообщил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Как передаёт Jerusalem Post, предупреждение от Ирана передано через главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
"Мир должен требовать от Ирана цену за любую агрессию, которую он осуществит", — добавил Кац.
Ранее Иран выпустил предупреждение об опасности для самолётов гражданской авиации NOTAM, которое затрагивает центр, запад и северо-запад страны. Министр Венгрии Петер Сийярто сообщил, что провел телефонные переговоры с главами МИД Ирана и Израиля, по итогам которых подтвердилось: кризис на Ближнем Востоке на грани эскалации.
Издание отмечает, что сообщение Тегерана было передано Израилю через Петера Сийярто. Он позвонил Кацу напрямую, чтобы разъяснить, что получил данную информацию от исполняющего обязанности МИД Ирана Али Багери.
Фото: flickr.com/U.S. Embassy Jerusalem (Commons Attribution 2.0 Generic license)
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