Серьёзные потери: удар по аэродрому F-16 уменьшил лётный состав ВС Украины

Лётный состав ВВС Украины сократился на 20% после удара по аэродрому для бортов ВВС США F-16. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передаёт агентство ТАСС.

По словам Лебедева, в районе Мартыновки был поражён аэродром, предназначенный для базирования истребителей F-16. Самих самолётов на момент удара на месте не было, однако на аэродроме находился склад с ракетами для довооружения при подскоке. Лебедев подчеркнул, что в Мартыновке проводили эксперимент по пересадке лётчиков во время подскока.

"После двух прилётов идёт вторичная детонация. Попали в цель точно. Сейчас слабые взрывы, меньшим калибром", — сообщил он.

Ранее стало известно о том, что ВС России ударили по аэродрому для истребителей F-16 под Николаевом. Лебедев также добавил, что на аэродроме находились иностранные боевики.

Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)