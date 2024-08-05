Серьёзные потери: удар по аэродрому F-16 уменьшил лётный состав ВС Украины

Лётный состав ВВС Украины сократился на 20% после удара по аэродрому для бортов ВВС США F-16. Об этом сообщил координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев, передаёт агентство ТАСС.
По словам Лебедева, в районе Мартыновки был поражён аэродром, предназначенный для базирования истребителей F-16. Самих самолётов на момент удара на месте не было, однако на аэродроме находился склад с ракетами для довооружения при подскоке. Лебедев подчеркнул, что в Мартыновке проводили эксперимент по пересадке лётчиков во время подскока.
"После двух прилётов идёт вторичная детонация. Попали в цель точно. Сейчас слабые взрывы, меньшим калибром", — сообщил он.
Ранее стало известно о том, что ВС России ударили по аэродрому для истребителей F-16 под Николаевом. Лебедев также добавил, что на аэродроме находились иностранные боевики.
Фото: сommons.wikimedia.org/US Air Force (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
Украина опровергла обвинения Мали в пособничестве терроризму
Киев отверг обвинения в поддержке терроризма, выдвинутые Мали, которая вчера, 4 августа, расторгла дипломатические отношения с Украиной из-за предполагаемой поддержки туарегов, атаковавших солдат Мали и наемников ЧВК "Вагнер" на севере страны в конце июля. Украинский Министерство иностранных дел (МИД) назвало это решение "поспешным и недальновидным".
Иран намерен атаковать Израиль
Тегеран предупредил, что намерен атаковать Израиль, сообщил глава МИД Израиля Исраэль Кац. Как передаёт Jerusalem Post, предупреждение от Ирана передано через главу МИД Венгрии Петера Сийярто.
Нугзару Папаве заочно вынесен приговор за убийство Япончика
Московский городской суд вынес заочный приговор Нугзару Папаве, назначив ему 16 лет колонии строгого режима. Папава обвиняется в соучастии в убийстве известного вора в законе Вячеслава Иванькова, также известного как Япончик.
Певица Алёна Апина похвалила актёра Никиту Кологривого: пять с плюсом
Исполнительница хита "Электричка" Алёна Апина выразила своё восхищение звезде сериала "Слово пацана" Никите Кологривому.