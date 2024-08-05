Владимир Зеленский впервые отменил поездку на прифронтовые территории из-за растущего напряжения на линии соприкосновения. Об этом рассказал Александр Меркурис в эфире Duran.

"Говорят, Зеленский хотел поехать в Харьковскую область, в Волчанск, где идут бои, однако ему сказали, что нельзя это делать. Слишком опасно. Такое произошло впервые, ему пришлось отменить поездку", — отметил Меркурис.

По его словам, киевский режим не до конца осведомлён о критической для ВСУ ситуации, но сам Зеленский, возможно, начинает понимать всю тяжесть положения.

"Украина теряет позиции, ВСУ не могут противостоять российскому наступлению", — резюмировал эксперт.

По данным МО России от понедельника, общие потери ВС Украины за сутки составили до 1 750 человек. Средства ПВО сбили шесть ракет ATACMS и четыре ракеты SCALP-EG, а также семь снарядов РСЗО HIMARS. Кроме того, российские бойцы поразили два склада ГСМ, скопления живой силы и техники противника в 132 районах. Ведомство также сообщило об уничтожении 10 танков и бронемашин, одной РСЗО, 30 орудий артиллерии и миномётов, а также 42 единиц автомобильной техники.

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