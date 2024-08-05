Эксперт предсказал быструю гибель F-16 на Украине: Россия готова к уничтожению

ВС РФ уничтожат переданные Киеву истребители F-16 ВВС США, как только определит их местоположение, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Judging Freedom.
"Когда они определят, где базируются борты, Россия уничтожит их. Вопрос, как долго истребители протянут", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что F-16 могут переносят ядерное оружие, и Москва может воспринять это как экзистенциальную угрозу и принять все меры для ликвидации. Джонсон также заявил, что ПВО ВСУ уже не способна противостоять российским ракетам, что приведёт к быстрому уничтожению американской авиации.
"Поэтому это символический жест. Но фатальный жест", — заключил он.
Ранее Владимир Зеленский объявил о прибытии истребителей. За день до этого Economist сообщил, что на Украину доставили первые десять из 79 американских бортов, спустя год после одобрения их передачи администрацией Джо Байдена. Москва неоднократно заявляла, что помощь Запада армии ВСУ лишь затягивает конфликт и превращает транспорт с оружием в законную цель для российской армии.
Фото: сommons.wikimedia.org/SMSGT JOHN P. ROHRER, USAF (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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