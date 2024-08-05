Атака на полигон ВСУ Широкий Лан: сопротивление сообщило о поражении пункта дислокации

Место дислокации подразделений ВС Украины в Николаевской области на полигоне Широкий Лан поражено, заявил подпольщик Сергей Лебедев. Он отметил, что на полигоне собраны 10 000 человек, проходящих обучение.
"Прилёт. Широкий Лан. Около 10 000 на обучении. Удар не по расположению мобилизованных. По старослужащим", — сообщил Лебедев ТАСС.
Кроме того, был поражён пункт дислокации боевиков "Правого сектора"* (экстремистская организация, запрещена в РФ) в районе Степового в Николаевской области. Лебедев отметил, что там большое количество ликвидированных боевиков.
"Прилёт в Степовое, минут 15 назад. По ПВД. Там был "Правый сектор"*, — добавил он.
Инциденты произошли на фоне продолжающейся СВО на Украине.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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