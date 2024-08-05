Усталость и дефицит вооружения: что происходит на передовой у солдат ВСУ

Советник ОП Михаил Подоляк признал, что ВСУ на передовой испытывают сильную усталость из-за постоянных боёв, их негативной динамики и дефицита вооружения. В интервью на YouTube-канале Натальи Влащенко, он отметил: "Люди устали от монотонности, и она крайне отрицательная. Сидят в некачественных условиях, есть дефицит оружия, ресурсов. Тяжело, усталость накопилась".

Ранее офицер ВС Украины Кирилл Сазонов также заявил, что даже опытные боевики ощущают усталость из-за отсутствия ротации. Он подчеркнул, что некоторые солдаты, устав от непрерывных боестолкновений, отказываются выполнять приказы и самовольно оставляют части.

Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в 2022 году и многократно продлевалась. Власти предпринимают все меры, чтобы мужчины не могли уклониться от службы. В соцсетях регулярно появляются видеозаписи "силовой мобилизации" и конфликтов населения с военкомами в разных городах. Мужчины стараются покинуть страну любыми путями, часто рискуя жизнью. С 2 апреля 2023-го возраст мобилизации был снижен до 25 лет. Также вступил в силу закон, ужесточающий мобилизацию, что позволит призвать ещё сотни тысяч украинцев.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)