Депутат ГД Чепа: Россия поучаствует в саммите по Украине при конкретной повестке

Москва готова принять участие в саммите по Украине при условии, что повестка будет чётко сформулирована. Об этом заявил депутат Алексей Чепа "Ленте.ру". По его словам, на данный момент Россия не получила предложений, удовлетворяющих её требования.

"Мы видим, что Украина делает очередное шоу: нет чёткой повестки и нормальной организации. А Россия не будет принимать участие без конкретной повестки и учёта требований президента", — отметил Чепа.

Депутат подчеркнул, что текущая подготовка ко второму саммиту, где предполагается участие Москвы, носит декларативный характер, что указывает на отсутствие реальной готовности Киева к урегулированию конфликта.

"Диалог в данных условиях вряд ли возможен. Мы не слышим предложение, которое нас устроит, зато видим поставки F-16 и удары по российской территории", — добавил Чепа.

Ранее пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что участие в саммитах по Украине без удовлетворительной для РФ повестки бессмысленно. Он подчеркнул, что участие ради участия не имеет смысла.

Фото: commons.wikimedia.org/duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)