Председатель комиссии ОП РФ по суверенитету Владимир Рогов сообщил, что российские бойцы нанесли мощные удары по аэродрому ВВС Украины в Чугуеве на Харьковщине. По его словам, в результате точного удара был ликвидирован запасной командный пункт ВСУ вместе с иностранными наёмниками.
Как пишет "Украина.ру", за вечер в Чугуеве прогремело три удара на аэродроме. Ранее сообщалось, что на харьковском участке в рядах ВСУ сражаются наёмники из разных стран, включая Польшу, Британию и Америку. Также отмечалось, что в последнее время значительное количество наёмников прибыло на передовую из Франции.
"Скорее всего на бывшем аэродроме в Чугуеве Харьковской области уничтожен ЗКП ВСУ вместе с иностранными наёмниками. Целеуказание по объекту было такое", — пишет канал Condottiero.
Фото: commons.wikimedia.org/rk.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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