Взрывы в Миргороде и Харькове: раскаты на фоне воздушной тревоги на Украине

Во время воздушной тревоги в городе Миргород в Полтавской области произошли взрывы. Эта информация была опубликована изданием "Страна" в Telegram-канале.

"Взрывы в Миргороде", — говорится в сообщении издания.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги проревел в Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях страны.

Одновременно с этим издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове. Уточняется, что они произошли за пределами город. Также 3 августа ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Покрове Днепропетровщины.

Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил: "ВС РФ нанесли удары по пункту расположения ВСУ и артиллерийской системе в Покрове".

Ранее МО России информировало о том, что штурмовики Су-25 ВКС РФ атаковали опорный пункт подразделений противника в зоне ответственности группировки "Восток". Кроме того, подпольные источники сообщали о проблемах с обувью для мобилизованных ВСУ.

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