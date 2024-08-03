Взрывы в Миргороде и Харькове: раскаты на фоне воздушной тревоги на Украине

Во время воздушной тревоги в городе Миргород в Полтавской области произошли взрывы. Эта информация была опубликована изданием "Страна" в Telegram-канале.
"Взрывы в Миргороде", — говорится в сообщении издания.
Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги проревел в Полтавской, Черниговской, Киевской, Черкасской, Сумской и Харьковской областях страны.
Одновременно с этим издание "Общественное" сообщило о взрывах в Харькове. Уточняется, что они произошли за пределами город. Также 3 августа ВС РФ ударили по позициям ВСУ в Покрове Днепропетровщины.
Координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев сообщил: "ВС РФ нанесли удары по пункту расположения ВСУ и артиллерийской системе в Покрове".
Ранее МО России информировало о том, что штурмовики Су-25 ВКС РФ атаковали опорный пункт подразделений противника в зоне ответственности группировки "Восток". Кроме того, подпольные источники сообщали о проблемах с обувью для мобилизованных ВСУ.
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