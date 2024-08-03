Военный эксперт Александр Артамонов в интервью "Царьграду" раскрыл детали событий на фронте, подчеркнув, что Владимир Путин и глава МО Андрей Белоусов готовят для блока НАТО "ужасный сюрприз". Этот презент будет ключевым аргументом после использования "Искандеров" и приведёт к масштабным разрушениям военной промышленности противника.

Артамонов считает, что удары по бронетанковым цехам, к примеру, в Харькове, являются нормальной практикой и соответствуют целям демилитаризации. Он отметил, что демилитаризация включает в себя лишение киевского режима всех производственных мощностей, позволяющих производить оружие, включая продукцию двойного назначения.

Артамонов объяснил, что методы ведения боёв с использованием ракет "Искандер" ускоряют сценарий конфликта. Он подчеркнул, что переход к более жёстким методам воздействия на ВСУ необходим из-за неэффективности мягких подходов.

Кроме "Искандеров", ВС РФ также используют управляемые бомбы Д-30СМ с дальностью до 100-120 км и тяжёлые фугасы с УМПК. Артамонов не исключил массовое применение авиабомб ФАБ-3000 и ОДАБ, которые способны создать "рукотворный ад на земле".

"ОДАБ — более серьёзный аргумент, нежели трёхтонный боеприпас", — отметил эксперт, подчёркивая их необходимость в условиях риторики НАТО и ужесточения давления на Москву.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)