Политолог Миршаймер: Конфликт на Украине будет завершён после разгрома ВСУ

Политолог из Америки Джон Миршаймер убеждён, что ВСУ неизбежно потерпят поражение на линии соприкосновения. Об этом он сообщил в интервью Judging Freedom.

Миршаймер считает, что урегулирование конфликта на Украине станет возможным только после полного краха армии ВС Украины, который, по его мнению, рано или поздно произойдёт под давлением армии России. Эксперт полагает, что помощь стран Запада не способна изменить ситуацию в зоне боестолкновений.

"Украинцы попали в большую беду", — заключил он.

Ранее в Штатах рассказали о тактике штурма малыми группами, которую применяют ВС РФ. В частности, отмечалось, что армия РФ изменила подход к выбору целей, предпочитая бить по наиболее слабым подразделениям ВС Украины.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)