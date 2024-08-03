Протесты против мобилизации на Украине: жители Волыни требуют освободить солдат

В Волынской области Украины прошёл митинг за свободу мобилизованных в ВСУ

В городе Ковеле Украины прошёл митинг возле военкомата. Местные жители требовали освободить группу украинцев, задержанных сотрудниками ТЦК на блокпосту. Об этом пишет издание "Страна".

На опубликованных видео видно, что на место прибыла полиция, здание военкомата оцеплено, однако столкновений пока нет. Протестующие продолжают собираться у здания военкомата.

В последнее время на Украине почти ежедневно происходят стычки граждан с военкомами. Также по стране прокатилась волна поджогов машин военных и сотрудников территориальных центров комплектования. В соцсетях Украины регулярно распространяются записи силовой мобилизации и конфликтов населения с военкомами в разных городах.

Всеобщая мобилизация была объявлена в феврале 2022-го и с тех пор не раз продлевалась. Также 18 мая вступил в силу закон об ужесточении мобилизации, позволяющий призвать в ряды ВСУ еще сотни тысяч украинцев.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)