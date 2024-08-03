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Эксперт Украины Коваленко назвал КАБ фактором успеха наступления ВС РФ
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Как фронтовая авиация РФ обеспечивает успех наступления на Украине

Эксперт Украины Коваленко назвал КАБ фактором успеха наступления ВС РФ

Украинский обозреватель Александр Коваленко признал, что главным фактором продвижения ВС РФ стала фронтовая авиация, уничтожающая укрепрайоны ВСУ с помощью авиабомб КАБ.

"Сразу после них начинаются штурмы. То есть решать проблему надо с тактической авиацией, чтобы она не имела доминантного присутствия в воздухе," — заявил украинский эксперт.

Коваленко подчеркнул, что главной угрозой являются не сами авиабомбы, а носители. Для уничтожения фронтовой авиации Вс РФ на аэродромах ВСУ необходимо разрешение Запада на использование высокоточных ракет по целям в России.

В настоящее время, по словам Коваленко, у киевского режима нет такого разрешения, поэтому ВСУ вынуждены использовать тихоходные дроны для атак на базы авиации. Эти БПЛА быстро обнаруживаются и сбиваются, а самолёты ВКС РФ успевают перебазироваться, избегая ударов. Эксперт считает, что большинство таких атак представляют собой пустую трату беспилотников.

Коваленко отметил, что ATACMS имеют другие характеристики, и российским самолётам не уклониться от ударов.

"Главное — получить согласие Запада на удары ATACMS по территории России," — заключил украинский обозреватель.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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