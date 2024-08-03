Как фронтовая авиация РФ обеспечивает успех наступления на Украине

Украинский обозреватель Александр Коваленко признал, что главным фактором продвижения ВС РФ стала фронтовая авиация, уничтожающая укрепрайоны ВСУ с помощью авиабомб КАБ.

"Сразу после них начинаются штурмы. То есть решать проблему надо с тактической авиацией, чтобы она не имела доминантного присутствия в воздухе," — заявил украинский эксперт.

Коваленко подчеркнул, что главной угрозой являются не сами авиабомбы, а носители. Для уничтожения фронтовой авиации Вс РФ на аэродромах ВСУ необходимо разрешение Запада на использование высокоточных ракет по целям в России.

В настоящее время, по словам Коваленко, у киевского режима нет такого разрешения, поэтому ВСУ вынуждены использовать тихоходные дроны для атак на базы авиации. Эти БПЛА быстро обнаруживаются и сбиваются, а самолёты ВКС РФ успевают перебазироваться, избегая ударов. Эксперт считает, что большинство таких атак представляют собой пустую трату беспилотников.

Коваленко отметил, что ATACMS имеют другие характеристики, и российским самолётам не уклониться от ударов.

"Главное — получить согласие Запада на удары ATACMS по территории России," — заключил украинский обозреватель.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)