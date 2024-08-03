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На фоне поставок бортов F-16 ВВС Украины вспомнили про провал
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Украинский телеведущий предупредил: F-16 могут повторить судьбу "Байрактара"

На фоне поставок бортов F-16 ВВС Украины вспомнили про провал "Байрактара"

На Украине усомнились в эффективности применения F-16, опираясь на опыт использования БПЛА "Байрактар". Ведущий Виталий Портников обратился к командованию ВС Украины с призывом не допустить ошибок, сделанных с другим вооружением блока НАТО.

По мнению Портникова, Генштаб ВСУ может недооценить возможности ВС России в борьбе с F-16, что приведёт к аналогичному провалу, как это было с танками ФРГ "Леопард" и турецкими "Байрактарами".

"Байрактар" — оружие первых недель конфликта. Кто их вспоминает? Русские к ним приспособились, изменился характер боёв. Именно появление "Байрактаров" навело русских на мысль переформатировать конфликт в войну БПЛА. Россия и Тегеран именно из той роли, которую отыгрывали "Байрактары", сделали неплохие выводы", — отметил Портников.

В результате турецкие дроны пополнили список провалов на фронтах Украины. Портников считает, что подобная ситуация может произойти и с другими западными вооружениями.

"Ты создаёшь оружие, которое должно остановить противника, он останавливается, а потом думает, как этому оружию противостоять и запускает ВПК. Мы имеем дело со страной, на территории которой не действуем. Так что это не вопрос о том, что Запад даёт нам меньше оружия, чем должен. Мы недооцениваем противника", — заключил Портников.

Фото: commons.wikimedia.org/Boevaya mashina (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)

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