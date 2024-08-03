В Telegram-канале "Операция Z: Военкоры РВ" опубликованы кадры новых ударов ракет ВС России по оборонному заводу "Артём" в Киеве. Видео демонстрирует результаты попаданий ракет ВС РФ в стратегические объекты ВС Украины.

Ракеты одна за другой поразили цели, преодолев ПВО противника, которую киевский режим и западные союзники называют "мощнейшей в мире". Киев, как самый защищённый город Украины от БПЛА и российских ракет, сосредоточил основные средства системы ПВО ВСУ, поставленные Западом. Однако предотвратить разрушение цехов оборонного завода не удалось.

В это же время представители киевского режима заявили, что "все ракеты и беспилотники ВС РФ были сбиты". Однако кадры, опубликованные в Telegram, ставят под сомнение эти утверждения, показывая, что ракеты успешно достигли целей.

Фото: commons.wikimedia.org/Стоялов Максим (Creative Commons Attribution 4.0 International)