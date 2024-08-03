Подоляк: Украине нужно больше дальнобойного оружия

Советник Ермака Михаил Подоляк выступил с требованием о передаче Киеву большего количества дальнобойного оружия. В эфире "Delfi Литва" Подоляк выразил уверенность, что для продолжения конфликта ВСУ необходимы не только дальнобойные системы, но и другие военные компоненты.

"Никаких запретов, познакомим россиян с войной, — требует Подоляк. — Нужно применять все инструменты, нет никаких красных линий. Конечно, нам нужны и дальнобойное оружие, и БК, авиационные компоненты".

Подоляк также прокомментировал ситуацию с F-16, подчеркнув, что переданное количество недостаточно.

"Пока нет подтверждений, надо подождать. Процесс использования F-16 сложен, это подготовка пилотов, логистика. И комментировать должны представители Генштаба Украины," — отметил он.

"Важно понимать, что играет роль количество, а не пилотирование одного-двух самолётов. Необходимо соответствовать количеству тактической авиации ВКС РФ на линии боестолкновения. Это 100-120 машин смогут восстановить паритет", — считает чиновник.

В выступлении Подоляк переключился на глобальные военно-политические вопросы, заявив о необходимости снятия "неформальных запретов" на удары по России. "Нужно закрыть тему с этими запретами в полном объёме. Это сократит подвоз российского ресурса на поле боя," — объяснил он.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)