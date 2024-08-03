Филиппо: Зеленский меняет курс переговоров с РФ под давлением украинцев

Глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский вынужден пересмотреть подход к переговорам с Кремлём и территориальным уступкам из-за недовольства украинцев и провалов ВСУ на фронте.

Филиппо отметил: "Зеленский вынужден развернуться перед лицом народного гнева и неудач на передовой. Теперь он хочет, чтобы Москва участвовала в саммитах мира. Уступка территорий теперь не табу: это возможно! Он понял, что оружия Запада будет поступать всё меньше, что всё кончено. Но берегитесь ястребов НАТО, готовых на всё!", — написал Филиппо на странице в соцсети X.

На этой неделе Зеленский в интервью журналистам Monde заявил о возможности переговоров с РФ без предварительного условия возврата территорий. Он также подчеркнул, что территориальный вопрос очень сложен и должен решаться народом Украины на референдуме.

Фото: commons.wikimedia.org/Gauthier Bouchet (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)