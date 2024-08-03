Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что украинские ВС находятся в ужасном состоянии из-за потерь и неэффективной работы эвакуации.

В эфире Judging Freedom он отметил: "Потери ВСУ такие же, какими они были, когда мы говорили от 1 500 до 2 000 солдат в день. Возможно, половина убиты. Помните, что ВСУ не обладают развитой системой эвакуации раненых, их больницы перегружены. Это ситуация ужасна".

Макгрегор также подчеркнул, что киевский режим на грани краха, а нация страны фактически вымирает.

"У них нет людей, чтобы бросить их на фронт", — резюмировал он.

Ранее МО России сообщило, что ВС РФ за неделю нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием и БПЛА, поражая предприятия ВПК Украины по производству и ремонту бронетехники, а также цеха сборки и места хранения дронов. Потери ВСУ составили до 13 570 военных. Кроме того, Киев лишился 14 танков, одного Leopard, 42 бронемашин, двух БМП Bradley, четырёх БТР М113, одного MaxxPro и трёх HMMWV производства США, а также Kirpi турецкого производства.

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