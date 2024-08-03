Плохая примета? Бутылка шампанского не разбилась при спуске украинского корвета в Турции

Во время церемонии спуска на воду корвета Украины "Гетман Иван Выговский" в Турции, бутылка шампанского не разбилась о борт судна, что считается плохой приметой для моряков во всём мире. Этот инцидент произошёл уже во второй раз: ранее бутылка шампанского не разбилась и о борт "Гетмана Ивана Мазепы".

Церемония спуска второго для ВМС Украины корвета F212 "Гетман Иван Выговский" турецкого типа Ada (MILGEM) прошла в Стамбуле. На мероприятии присутствовали глава МО Украины Рустам Умеров, командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа и Елена Зеленская. Головной корабль "Гетман Мазепа" был спущен на воду 2 октября 2022-го и прошёл первые испытания в море в конце мая 2024-го.

По традиции моряков, неразбитая бутылка шампанского во время спуска считается дурным предзнаменованием. Моряки верят: "Судно, не познавшее вина, познает вкус крови экипажа". Стоит вспомнить пример "Титаника", при спуске на воду о шампанском забыли, и его первый рейс стал последним. Владимир Зеленский назвал новые корветы в честь гетманов Мазепы и Выговского, которые предали Петра I и Богдана Хмельницкого.

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