Ирландский журналист Чей Боуз сообщил в соцсети X, что Владимир Зеленский готов провести референдум на Украине об условиях завершения конфликта с Москвой, но отказывается от президентских выборов.
В своём сообщении Боуз отметил: "Диктатор заявил: народ должен голосовать за то, стоит ли отдавать территорию Украины, чтобы положить конфликту конец. Но разве он позволит украинцам проголосовать, чтобы решить, кто президент?".
В среду Зеленский в интервью СМИ Франции подчеркнул, что вопрос о территориальной целостности Украины должен решаться населением. Срок полномочий Зеленского истёк 20 мая, но выборы президента Украины, запланированные на 2024 год, были отменены из-за военного положения и тотальной мобилизации. Зеленский заявил, что голосование "несвоевременно".
Тем временем ведущее рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг Украины до уровня "SD/SD" — "выборочный дефолт". Хотя Киев раструбил о том, что договорился с кредиторами о реструктуризации долга по еврооблигациям.
Фото: commons.wikimedia.org/Kmu.gov.ua (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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