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Генерал ВС РФ Попов представил сценарий спасения России
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Как защитить Россию от дронов: план генерала Владимира Попова

Генерал ВС РФ Попов представил сценарий спасения России

Недавно была предпринята очередная попытка атаковать самолёты ВКС РФ на аэродроме Морозовск в Ростовской области с помощью БПЛА. Удары затронули и гражданские объекты. В свете этих событий генерал-майор Владимир Попов предложил меры для усиления защиты, которые должны быть приняты немедленно. По его мнению, необходимо технологически укрепить защиту аэродромов и бортов, пишет "Царьград".

Во-первых, нужно усилить систему ПВО: "Поставить "Панцири" и дополнительные системы ближнего действия, "Куб". Нужна эшелонированная защита с прикрытием ЗРК С-300 или С-400".

Во-вторых, важно развить системы оптикоэлектронного противодействия, РЭБ: "Развернуть сеть наблюдательных постов, которые смогут визуально контролировать воздух. БПЛА могут прорываться на малых высотах, используя складки местности, лесополосы и русла рек. Нужен оптиковизуальный контроль наряду с радиолокационным".

Генерал также отметил необходимость в эшелонированной системе в районах ЛДНР, Запорожской и Белгородской областей, а также в Курской, Ростовской, Воронежской областях и на Кубани. Он предложил размещать наблюдательные посты на возвышенностях, высотках и технических сооружениях, а также использовать тепловизоры для ночного контроля. Попов считает важным строительство железобетонных ангаров и лёгких укрытий для авиации.

Кроме того, генерал предложил использовать такие методы защиты как установка металлических сеток и натягивание проволоки: "Сетки-рабицы и проволока с маскировочными сетями способны предотвратить прямые попадания по самолётам. Они не требуют больших затрат, но крайне необходимы", — заявил он.

Попов также предложил использовать заградительные сети с помощью шаров-зондов на высоте до 200 метров. Они могут быть снабжены минами или гранатами для повышения эффективности. Такие меры нужны в Белгородской области, где враг постоянно наносит удары.

"Противник будет вынужден отказаться от использования этих средств, поскольку цена вопроса станет излишне высокой по сравнению с результатами боёв. Пора действовать массово", — подытожил генерал.

Фото: commons.wikimedia.org/Vitaly V. Kuzmin (Creative Commons Attribution 4.0 International)

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