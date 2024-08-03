Военкор RT Саргон Хадая посетил позиции ВС РФ в районе Часов Яра. По его словам, военное руководство ВСУ перебрасывает резервы из Краматорска и Константиновки в попытке остановить наступление ВС РФ на этом направлении. Главная задача российских бойцов — перерезать украинским подразделениям логистику и линии снабжения, чтобы обеспечить возможность продвижения наших подразделений внутрь городских районов.

Российские солдаты на местах сообщают о положительной динамике в боях: "Противник бежит, сдаётся".

Проукраинская пресса подтверждает, что бои идут на западных окраинах Часов Яра. ВС РФ прорвались через водный канал в Часов Яре и ведут бои в западной части города, заявил военный аналитик Bild. Каналы ВСУ сообщают о провале обороны, штурмовые отряды ВС РФ постепенно занимают новые позиции в западной части.

Фото: commons.wikimedia.org/National Police of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)