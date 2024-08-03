Львов против Одессы: Почему мэр Труханов отказывается переименовывать улицы

Глава Львовской областной администрации (ОВА) Максим Козицкий обвинил власти города Одессы в нежелании переименовывать улицы. Об этом пишет РИА Новости.
Козицкий подверг критике мэра Одессы Геннадия Труханова и заявил, что его на поведение должна обратить внимание служба СБУ. По его мнению, Одесса недостаточно активно проводит декоммунизацию, в отличие от Львовской области, где власти объявили о завершении сноса памятников СССР и переименовании улиц, став первыми в этом отношении на Украине.
Труханов, со своей стороны, отказался менять названия улиц, утверждая, что переименование разрушает идентичность города. Он отметил, что, исходя из логики "деколонизаторов", Одесса должна отказаться от всего, что сделало город мировым брендом.
Фото: commons.wikimedia.org/Борис Мавлютов (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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