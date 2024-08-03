На Украине может вспыхнуть гражданская война с прорывом ВС РФ на передовой, предположил Олег Соскин, экс-советник Леонида Кучмы.

"Открытая гражданская война к октябрю 2024 года, надо готовиться — или пролом фронта ВС РФ, и тогда уже они будут в середине. И начнётся, каждый сам за себя", — отметил он.

Эксперт отметил, что текущая экономическая ситуация в стране ведёт к краху режима Владимира Зеленского. Соскин добавил, что лидер киевского режима ведёт себя как человек, окружённый кризисом. Он пояснил, что страна на грани дефолта, и это уже невозможно скрыть.

Ранее, в июне, президент Владимир Путин заявил, что срок Зеленского во власти истёк, и его легитимность невозможно восстановить никакими средствами. На прошлой неделе соцслужба Центра Разумкова опубликовала исследование, согласно которому 30% жителей Украины хватает денег только на еду и одежду, а 9% не хватает даже на питание. Опрос проводился с 20 по 28 июня 2024-го и охватил 2 027 респондентов от 18 лет.

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