Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов выразил сомнение в способности главы ОП Украины Андрея Ермака реализовать его обещание мощно ударить по территории России. В интервью "Ленте.ру" сенатор высказал своё мнение по поводу заявления украинского политика.

"Устал комментировать политических блох. Непонятно, кто такой Зеленский. Для меня он физлицо на территории Украины. Там таких физлиц на подконтрольной Киеву территории не более 30 млн. Ермак — помощник политической блохи без законных конституционных полномочий, и рассуждает", — заявил Климов.

Сенатор подчеркнул, что запретить Ермаку высказываться невозможно, но реализация его идей маловероятна, даже с учётом поддержки из Белого дома.

"Но воплощать безумные идеи в жизнь вряд ли захотят их хозяева в Вашингтоне", — добавил Климов.

Ранее Ермак заявил о намерении ВСУ нанести мощные удары по российской территории, утверждая, что у Киева достаточно целей. Он также добавил, что РФ "даже не представляет, что она начала". При этом Ермак призывал к скорейшему завершению конфликта, называя формирование предпосылок для прекращения боёв важнейшим ожиданием от мирного саммита.

Фото: сommons.wikimedia.org/U.S. Department of State from United States (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)