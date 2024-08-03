Как ВС РФ продвигаются в Волчанске: подробности от командующего спецназом "Ахмат"

Российские бойцы продолжают продвигаться в районе высоток Волчанска, заняв почти половину территории. Об этом сообщил командир "Ахмата" и заместитель начальника ГВПУ МО генерал Апти Алаудинов в интервью РИА Новости.
"Идут бои в Волчанске. Большая часть центра ранее находилась под контролем ВСУ. В настоящее время половина перешла под контроль бойцов МО России", — заявил Алаудинов.
По его словам, спецназ "Ахмат" также участвует в боях и совместно с другими подразделениями ВС РФ выполняет задачи. Командир "Ахмата" отметил, что на некоторых участках удалось отодвинуть ВСУ подальше от границы. Особенно он выделил группу "Аида", которая устроила засаду ротации ВСУ и уничтожила группировку. На другом участке эта группа захватила площадь километр на два, полностью выбив оттуда украинские войска.
С начала мая группировка "Север" активно продвигается вглубь обороны ВСУ на Харьковщине и освободила несколько населённых пунктов. Как сообщал Алаудинов в середине июля, ВС РФ удалось взять под контроль первую линию высотных домов. По информации РИА Новости, город за несколько месяцев боёв практически разрушен.
Фото: commons.wikimedia.org/Lystopad (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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