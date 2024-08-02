Стариков: Украинские F-16 могут использовать дороги как ВПП из-за угрозы ракетных ударов

Офицер СБУ Олег Стариков заявил в эфире "ПолитЭксперта", что истребители F-16 могут использовать шоссе в качестве взлётно-посадочных полос, чтобы избежать ударов российскими ракетами.

Стариков отметил: "Дороги строят как один из элементов ВПП. Если увидят, куда F-16 полетел, можно определить, где аэродром. По этому месту ударят, чтобы взлётно-посадочную полосу разрушить. А истребителю надо где-то садиться. На трассу, шоссе".

Ранее Bloomberg сообщал, что на Украину прибыла первая партия бортов ВВС США F-16, переданных блоком НАТО. В ответ на это МИД РФ вновь предупредил о рисках прямого боестолкновения с Москвой. В ведомстве подчеркнули, что наличие у ВВС Украины истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, расценивается как серьёзная угроза со стороны Запада в ядерной сфере.

"Для нас самым опасным оружием F-16 являются не ядреные бомбы, а ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM средней дальности. В последних её модификациях заявлена дальность до 180 км", — считает Алексей Живов.

Фото: сommons.wikimedia.org/Master Sgt. Andy Dunaway (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)





