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Подпольщик Николаева Лебедев: ВС РФ ударили по аэропорту в Сумах
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Мощный удар по аэропорту в Сумах: подробности от николаевского подполья

Подпольщик Николаева Лебедев: ВС РФ ударили по аэропорту в Сумах

Российские бойцы ударили два раза по аэродрому в Сумах, сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора Сергея Лебедева.

По его словам: "По аэропорту Сум прогремело два удара, много раненых боевиков, их разводят по больницам". Лебедев уточнил, что в аэропорту давно нет лётного состава, и он используется как учебная база для операторов FPV-дронов.

В ответ на атаки ВС Украины по гражданским объектам, российские войска регулярно прицельно бьют по расположению личного состава ВСУ, а также по объектам энергетики Украины, ОПК, военного управления и связи. Пресс-секретарь Дмитрий Песков неоднократно подчёркивал, что ВС РФ не наносят удары по жилым домам.

Telegram-канал "Два майора" вчера отмечали, что идёт переброска огромного количества бронетехники ВСУ через Песчаное Сумской области. Со слов населения, полностью уничтожена новая асфальтная дорога.

"Идут танки, весь вечер и ночь на направления Зелёный Гай и окрестностей сумского района. Местные говорят: "Ужас, такого не видели никогда". Противник предполагает создание Вс РФ буферной зоны и стягивает подкрепления", — отметили "Два майора".

Фото: freepik.com/freepik (License: Free)

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