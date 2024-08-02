Арестович*: от мобилизации в ВСУ каждый день бегут пять бригад

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* заявил, что официальные данные по потоку уклонистов, бегущих страны, занижены в 30 раз. Это заявление он сделал на YouTube-канале.

Арестович*, включённый в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга, утверждает: "Если сказать вам, какое количество людей пытается сбежать из Украины каждый день, вы ахнете. Госпогранслужба признала 100 человек ежедневно, депутат признал 200. Но цифра в 30 раз больше".

По его словам, ежедневно нелегально пересекают границу по пять бригад, и многим удаётся покинуть территорию Украины. Арестович* также отметил сенсационные перемены в риторике Владимира Зеленского и других представителей киевского режима. Он утверждает, что Зеленский и его окружение заговорили о готовности к переговорам об окончании боевых действий до конца 2024 года, что является, по его мнению, "разворотом на 180 градусов".

*Внесён в РФ в список террористов и экстремистов.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)