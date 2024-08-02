Украинская армия терпит крах у Красноармейска, который играет роль ключевого логистического хаба боевиков ВСУ на Донбассе, пишет британское издание Independent.
"ВС РФ постепенно продвигаются к основному стратегическому городу Покровску в восточном районе Донецка, в то время как Киев борется с дефицитом солдат. Задержки помощи ВСУ с Запада мешают оснащению новых бригад", — говорится в статье.
Согласно информации издания, ВСУ могут потерпеть серьёзное поражение в регионе, крах оперативных масштабов. Западные аналитики опасаются, что у армии Киева не хватит военной техники и боекомплекта для ведения боёв, уточняется в публикации.
МО РФ ранее сообщало, что российские войска взяли под контроль Прогресс и Евгеновку в ДНР. Евгеновка расположена в низине у западного края Очеретинских высот. Прогресс лежит к северу, это один из рубежей обороны противника у реки Волчья. Освобождение сёл позволяет вести наступление на Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ на Донбассе.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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