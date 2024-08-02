Киевский режим заочно предъявил обвинения начальнику таможни Донецкой Республики Владимиру Боенко. Об этом сообщила СБУ в Telegram-канале. Боенко обвиняют в коллаборации за участие в переброске боевой техники, артиллерии и снарядов ВС России и передаче складов и ангаров ДНР командованию армии РФ.
"На основании доказательств следователи заочно сообщили Боенко о подозрении по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины ("коллаборационная деятельность")", — указано в сообщении ведомства.
Ранее СБУ также заочно предъявила обвинения помощнику Путина Алексею Дюмину и замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову. Дюмину вменяют производство БПЛА, а Евкурову — обеспечение подготовки бойцов, заключивших контракт с ВС РФ.
Между тем СБУ не в состоянии остановить поджоги автомобилей ТЦК и мелкой ж/д инфраструктуры (релейных шкафов). И это — начало, следом возможны более серьёзные диверсии, поскольку найти оборудование на Украине для этой цели не проблема.
Фото: commons.wikimedia.org/Administration of the President of Ukraine of Ukraine (Creative Commons Attribution 4.0 International)
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