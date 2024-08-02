На Украине более 200 тысяч мужчин поступают в вузы, чтобы избежать мобилизации

Лисовой: на Украине от 200 тысяч мужчин ради отсрочки поступают в вузы

Около 200 000 мужчин на Украине попытались поступить в высшие учебные заведения для получения отсрочки от мобилизации в ВСУ. Об этом сообщил министр образования Оксен Лисовой, пишет "Страна".

По его словам, число граждан от 25 лет, решивших продолжить образование в период СВО, значительно возросло. Этот тренд подтвердили и проверки Госслужбы качества образования. Лисовой отметил, что чиновники Киева изучат данное явление и проанализируют "аномалии". Он также подчеркнул, что обсуждение проблемы стремящихся получить отсрочку стало регулярным на совещаниях с участием премьера Украины, ОП, местных властей и ректоров.

Уклонение от мобилизации — лишь один из аспектов, и резкий рост числа студентов может привести к деградации высшего образования. После начала СВО на Украине действует военное положение и объявлена мобилизация, которая не раз продлевалась. Весной ужесточили правила мобилизации, включая снижение призывного возраста до 25 лет и отмену категории "ограниченно годен".

С 1 июля под мобилизацию попали некоторые категории студентов, включая заочников, получающих второе и третье высшее. Отсрочку могут получить очники, стажёры, аспиранты, научные и педагогические сотрудники с учёными званиями и степенями, а также педагоги ПТУ и школ с полной ставкой более 0,75.

Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)