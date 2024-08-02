Украинские военные в Нидерландах могут распространять супербактерии, пишет Telegraaf

В Нидерландах отмечают рост устойчивых к антибиотикам бактерий или супербактерий, и боятся, что боевики ВСУ на лечении в местных больницах могут стать их переносчиками. Об этом пишет Telegraaf.
"Нидерланды борются с увеличением количества мультирезистентных бактерий. Это связано с тем, что военные ВСУ проходят лечение в стране", — сообщает издание.
В материале отмечено, что солдаты ВСУ часто становятся носителями супербактерий, устойчивых ко разным типам антибиотиков. По данным Национального координационного центра пациентов, с начала российской СВО 143 боевика Киева прошли лечение в Нидерландах. Среди них были солдаты, получившие серьёзные раны при взрывах бомб.
В Нидерландах боятся, что военные ВСУ могут создать проблемы для голландских пациентов больниц, поскольку Украина "исторически была куда щедрее" королевства в назначении антибиотиков. Случаи передачи подобных бактерий уже фиксировались трижды с февраля 2022-го по август 2023 года.
Фото: flickr.com/President Of Ukraine (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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