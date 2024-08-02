Украинской армии не хватает подготовленных кадров. Об этом заявил командующий ОС ВС Украины Андрей Гнатов в интервью "Главкому".
"Армии нужны средства ПВО, высокоточное оружие. Конечно, подготовленные люди тоже нужны, которые приходят на доукомплектование. Выделить самый нужный аспект невозможно", — рассказал он.
Глава ОС также признал, что ВСУ страдают от недоработок в сфере подготовки кадров. По его словам, руководство армии киевского режима пытается исправить сложившуюся ситуацию. Кроме того, Гнатов подчеркнул, что ВС РФ обладают серьезным численным превосходством над ВСУ. Он добавил, что сейчас Москва перехватила инициативу на передовой.
Менее недели назад Минюст Украины отметил, что в числе бывших заключённых на фронт отправились первые семь женщин, отбывавших наказание за преступления. Дефицит личного состава — ключевая слабость противника, и он с жаждой готов гнать на фронт женщин и наёмников любых мастей.
Фото: сommons.wikimedia.org/Sgt. Alex Skripnichuk (Creative Commons Zero, Public Domain Dedication)
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